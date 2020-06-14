ЛОНДОН, июн — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона принял решение в два раза урезать сумму, которую один из бывших собственников банка "Траст" Сергей Беляев сможет тратить на жизнь и юридические услуги. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Forbes.

Суд счел нынешнюю сумму трат Беляева в размере 17 тыс. фунтов в месяц слишком большой, сократив ее до 8 тыс. Представитель "Траста" требовал, чтобы сумма была сокращена до 6 тыс., аргументировав это тем, что Беляев не должен иметь возможности продолжать вести "роскошный образ жизни", а обязан устроиться на работу или сократить расходы. В свою очередь Беляев, который защищал себя в суде самостоятельно, говорил, что ему в связи с отсутствием работы необходимо ежемесячно тратить со счетов не менее 10 тыс.

Беляев вместе с двумя другими экс-совладельцами "Траста" Ильей Юровым и Николаем Фетисовым проиграли разбирательство на $900 млн в Высоком суде Лондона в январе этого года. Суд после четырехлетней тяжбы обязал их выплатить эту сумму за крах банка в 2014 году. Пять с половиной лет назад "Траст" перешел в собственность "Открытия", которое занялось его санацией. В 2017 году после санации "Открытия"оба банка оказались в собственности ЦБ.

В феврале лондонский суд запретил Юрову и Фетисову тратить деньги с арестованных счетов в российских, британских, швейцарских и кипрских банках. По мнению суда, у них могут быть активы, о которых они не сообщили, в связи с чем содержание банкиров переложили на их жен. Однако для Беляева суд сделал исключение, так как посчитал, что наличие у него альтернативных источников дохода неочевидно.