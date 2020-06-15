МИНСК, 15 июн — ПРАЙМ. Нацбанк Белоруссии обосновал решение о введении временной администрации в Белгазпромбанке несоблюдением лицензионного требования к системе управления рисками и внутреннему контролю банка, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

В понедельник Нацбанк сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена экс-глава регулятора Надежда Ермакова. Временная администрация, как уточнили в регуляторе, введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом информации Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)".

"Речь идет о несоблюдении лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным Национальным банком", — пояснили в пресс-службе, комментируя законодательные обоснования принятого решения.

Там также уточнили, что в течение недели будет сформирован состав временной администрации. "В соответствии с действующим законодательством, руководитель временной администрации формирует состав, назначает членов, временной администрации в течение семи дней со дня принятия решения о назначении временной администрации и в указанный срок письменно информирует Национальной банк о лицах, назначенных членами временной администрации", — пояснили в пресс-службе.

В минувший четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Между тем председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.