МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем средств компаний в российских банках в мае вырос на 0,3%, вклады россиян сократились на 0,1%, говорится в материалах ЦБ.

"Вклады населения незначительно сократились (-0,1%), что характерно для этого месяца — больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате. Объем средств организаций вырос незначительно на 0,3% (в апреле отмечалось снижение на 1,9%)", — сообщил регулятор.

Корпоративный кредитный портфель российских банков за 1-9 июня снизился на 0,1%, розничный кредитный портфель вырос на 0,3%, говорится в материалах ЦБ.

"Требования банков к компаниям снизились на 0,1% (как в валюте, так и в рублях), тогда как розничный кредитный портфель (включая требования к индивидуальным предпринимателям) увеличился на 0,3%, что выше, чем за аналогичный период апреля и мая", — привел регулятор данные за 1-9 июня.

Объем средств организаций в российских банках за 1-9 июня выросли на 2% в основном за счет рублевых депозитов; средства населения увеличились на 0,5%, причем росли как рублевые, так и валютные остатки, говорится в материалах ЦБ.

"В фондировании был заметный рост. Объем депозитов организаций увеличился на 2%, в основном в рублях. Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте", — привел регулятор данные за 1-9 июня.