МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Каско стало тем видом страхования, который наряду с полисами для путешественников в мае продавался в России хуже всего, при этом продажи ОСАГО и некоторых других видов, связанных с ипотекой, жизнью и здоровьем, либо остались на прежнем уровне, либо даже показали рост, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Страхование выезжающих за рубеж во время пандемии упало практически до нуля по очевидным причинам. Вместе с ним страховщики отмечают и падение добровольного страхования автомобилей каско. Так, например, в "Ингосстрахе" общее падение продаж по новым договорам каско за первый квартал 2020 года к первому кварталу 2019 года составило 53%. В "РЕСО-Гарантии" отметили, что самое существенное падение каско произошло в Москве (около 20%), где были самые жесткие ограничения, и в Петербурге.

Страховщики объясняют снижение спроса на каско, прежде всего, тем, что упали продажи новых автомобилей в дилерских центрах, где также предлагают оформить страхование. Кроме того, компании отмечают падение доходов населения и фактор отложенного спроса.

"Мы ожидаем, что после снятия ограничительных мер последует всплеск отложенного спроса, который позволит немного сгладить эффект от падения. Но он будет кратковременным – возврата к показателям 2019 года на рынке каско в этом году не будет", — рассказал агентству директор по розничным продажам страховой компании "Согласие" Руслан Сатюков.

Помимо этого, страховщики отметили падение продаж зеленых карт – аналога ОСАГО для зарубежных поездок на автомобиле и тех видов, для оформления полисов по которым необходимо обращаться в офис.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Одновременно с этим ОСАГО, как обязательный вид, сохранило свою популярность относительно других видов – это самый массовый продукт в стране, отметили в "Росгосстрахе". Если где-то по ОСАГО был спад, то небольшой, в основном продажи либо сохранились, либо даже показали рост. Так, например, компания "Согласие" привела свою статистику по продажам "автогражданки" — они приросли за май на 30%.

Однако ОСАГО не было единственным драйвером роста в карантинный май. Из других видов страховщики выделили те, которые связаны с кредитами – прежде всего, ипотечное страхование. Оно осталось в топе самых востребованных продуктов у "Абсолют Страхования", а в "Сбербанк страховании" и вовсе стало новым лидером – там в мае 2020 года именно на него пришелся наибольший спрос, тогда как в прошлом году по продажам лидировало страхование банковских карт.

Кроме того, хорошие показатели в мае были по продажам страхования жизни и здоровья, добровольного медицинского страхования (ДМС). Значительный рост на страхование жизни отметили, в частности, в ВСК и в "Согласии" (в последней подсчитали, что спрос на этот вид вырос в 4 раза). Рост по ДМС в "Согласии" составил 16%.

ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН

Все страховщики единогласно отметили – коронавирус показал, что нужно переходить на дистанционные инструменты взаимодействия с клиентами. "Ингосстрах", ВСК, "Сбербанк страхование", "РЕСО-Гарантия", "Согласие" расширили функционал своих приложений. Решения по заключению и пролонгации договоров в онлайне предложили в "Росгосстрахе" и "Абсолют Страховании". Акцент на дистанционные сервисы для агентов сделали "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах" и "Согласие".

Сюда же стоит отнести активный рост спроса на услуги телемедицины, который зафиксировали страховщики. Их компании сейчас широко внедряют в свои продукты.

Кроме того, благодаря поправкам в законодательстве, уже этим летом клиенты страховщиков смогут покупать инвестиционные и накопительные страховые продукты не только в офисе, но и удаленно. Такую опцию, в частности, в ближайшее время намерены осуществить в приложении "Сбербанк Онлайн".