МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Райффайзенбанка рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация.

"Рекомендовать единственному акционеру банка не выплачивать дивиденды по акциям банка за 2019-й отчетный год", — говорится в сообщении.

Набсовет также рекомендовал не распределять чистую прибыль по итогам года.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 мая занимал 12-е место в российской банковской системе.