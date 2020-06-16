МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские банки могут на добровольной основе внедрять сервис по оплате жилищно-коммунальных услуг и перечислению зарплат через Систему быстрых платежей, следует из текста пояснений ЦБ РФ по работе платежной системы, предоставленных Ассоциации банков России.

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

"Норма абзаца шестого пункта 3.5 устанавливает минимальное требование об обязательной реализации сервиса осуществления переводов юридических лиц физическим лицам (за исключением зарплаты) и не ограничивает право банка в реализации такой возможности на добровольной основе", — говорится в пояснениях.

Над внедрением сервиса перевода зарплат через Систему быстрых платежей Банк России работает сейчас совместно с Национальной системой платежных карт. Необходимые нормы будут включены в текст соответствующего положения позднее, пояснили в ЦБ.

Аналогичный ответ регулятор дал в отношении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. "Норма не ограничивает права банков-участников СБП по добровольной реализации операций оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги", — сказано в документе.