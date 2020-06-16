МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования под 2% на поддержку занятости увеличен на сумму более 70 миллиардов рублей, сообщает крупнейший российский банк во вторник.

Уточняется, что изначально установленный правительством лимит средств для банка составлял 95 миллиардов рублей и был полностью выбран в первую неделю запуска программы.

В начале июня заместитель председателя правления банка Анатолий Попов сообщил, что Сбербанк запросил у кабмина увеличение лимита по кредитам под 2% на поддержку занятости, так как компании подали заявок уже на сумму в 1,5 раза больше лимита.