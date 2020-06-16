МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной статистики ЦБ.

Если в марте банки ввезли валюты на 6,086 миллиарда долларов, то в апреле — всего на 1,443 миллиарда долларов.

При этом ввоз долларов сократился в 3,9 раза — до 1,267 миллиарда долларов, евро — в 6,8 раза, до 164,9 миллиона евро.

Вывоз валюты из России также сократился: если в марте банки вывезли ее на 1,207 миллиарда долларов, то в апреле почти втрое меньше — на 454,5 миллиона долларов (393,5 миллиона долларов и 60,1 миллиона евро).