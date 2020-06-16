МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой на покупку квартиры в новостройке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом", — сказано в сообщении.

В банке напомнили, что в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Минфин России 30 мая внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с нынешних 20% до 15% в рамках ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".