МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Альфа-банк осенью начнет внедрять распознавание клиентов по лицу в отделениях по всей стране, во вторник первый такой офис заработал в центре Москвы, сообщила пресс-служба.

Открывшийся на Маросейке офис с помощью биометрии "узнает клиента в лицо", если он ранее дал свое согласие на это. "Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%", — говорится в сообщении.

При этом визит в офис можно спланировать. В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени. В офисе внедрены безбумажные технологии, все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год, ожидают в банке.

"За последние годы банки радикально улучшили свои цифровые каналы. А вот отделения остались прежними и неотличимыми друг от друга. Мы же представили то, как на самом деле будут выглядеть и работать отделения банков уже очень скоро. Вслед за Phygital-офисом на Маросейке мы открываем еще два новых отделения в Москве, и уже осенью начнем масштабировать полученный опыт на нашу сеть по всей стране", — отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.