МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Существует множество причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка: вкладчик забыл про свой вклад, вкладчик умер, а его наследники не знают о существовании вклада, на счете осталась незначительная сумма денежных средств, и издержки на ее получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.

"Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года, или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", — объясняет эксперт.

Последствием расторжения договора является направление банком клиенту уведомления о необходимости получить остаток денежных средств. "Если в течение 60 дней с момента направления такого уведомления клиент остаток денежных средств не заберет или не даст указание перечислить их на иной счет, денежные средства переводятся банком на специальный счет в Банке России", — поясняет Мякишева.

Получить денежные средства со специального счета бывший клиент банка (или его наследники) могут, только обратившись в банк, в котором изначально был открыт вклад.

Если же у банка была отозвана (аннулирована) лицензия, такое заявление вправе подавать только временная администрация банка, конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

Следовательно, по общему правилу, невостребованные банковские вклады перечисляются на специальный счет Банка России.

Эксперт также отмечает, что банк вправе не выдавать клиенту деньги со вклада, если тот не может объяснить происхождение средств и целесообразность операций. Такое право банкам предоставляет закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и подтвердит ВС РФ в соответствующем определении.