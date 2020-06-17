МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. РЖД планируют 19-22 июня собрать заявки инвесторов на бессрочные облигации серии 001Б-01 объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, компания размещает облигации без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юридических лиц.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 июня. Организаторами выступают "ВТБ Капитал," "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".