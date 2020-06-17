МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России принципиально не возражает против вывода из-под запрета на пополнение наличными транспортных карт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ассоциация банков России ранее в июне обращалась в ЦБ РФ с просьбой до февраля следующего года отложить запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Сейчас такой запрет планируется ввести с 3 августа. Позднее ассоциация предложила внести поправки в закон о национальной платежной системе и вывести из-под запрета на пополнение наличными электронные средства платежа, выпущенные для оплаты проезда и услуг образовательных учреждений, запланированного с августа.

"Мы принципиально не возражаем, если существует технологическая возможность отделить одни неперсонифицированные электронные средства платежа от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню", — прокомментировали в ЦБ.

В ассоциации указывали, что невозможность пополнения анонимных кошельков и других электронных средств платежа наличными не только снизит безналичный оборот, уменьшит прозрачность платежей и увеличит риск дальнейшего развития эпидемии, но и негативно скажется на реализации региональных проектов, в том числе школьных и транспортных. Это, прежде всего, карты школьников, по которым перечисляются средства на питание, некоторые транспортные карты и корпоративные карты, по которым осуществляются перечисления организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги и предоставляется питание.