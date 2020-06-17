МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Прокуратура выявила в 2019 году грубые нарушения порядка банкротства банков в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), благодаря вмешательству прокурора удалось выплатить кредиторам на 15 миллиардов рублей больше, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России (есть в распоряжении РИА Новости).

"Грубые нарушения порядка реализации полномочий по участию в банкротстве кредитных организаций выявлены в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Благодаря прокурорскому вмешательству в прошедшем году завершена ликвидация 38 кредитных организаций… Удовлетворяемость требований кредиторов выросла на 15 миллиардов рублей", — говорится в докладе.

Объем выручки по итогам реализации активов ликвидируемых кредитных организаций увеличился до 16,1 миллиарда рублей, в результате сокращения сроков продажи имущества расходы на конкурсное производство снижены на 128,7 миллионов рублей.