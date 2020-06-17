МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Количество выданных российскими банками кредитных карт в мае упало более чем на 50% по сравнению с показателем годом ранее, при этом по сравнению с апрелем выдачи немного восстановились, подсчитали Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"В мае 2020 года было выдано 0,43 миллиона новых кредитных карт, что на 53,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказано в исследовании НБКИ. При этом по сравнению с апрелем текущего года выдача "пластика" восстановилась — за месяц число новых кредитов выросло на 13,2%, отмечают в компании.

Сокращение выдачи новых кредитных карт в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года НБКИ отметило практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения в мае продемонстрировали Москва (-66,8%), Московская область (-64,2%), Санкт-Петербург (-57,8%), а также Свердловская (-56,7%) и Волгоградская (-56,6%) области.

Снижение количества выданных в мае новых кредиток подметили и в ОКБ. "Несмотря на длительные майские праздники, банки выдали примерно на 17% больше "кредиток" (около 335 тысяч карт), а их суммарный кредитный лимит увеличился на 12%, до 22,8 миллиарда рублей, по сравнению с апрелем. Выдачи всё ещё на 59% меньше по количеству и на 62% по объему в сравнении с мартом 2020 года", — указали в компании.

При этом, по данным ОКБ, банки сократили и средний лимит по кредитным картам — на 7%, до 68 тысяч рублей.