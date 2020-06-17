ЛОНДОН, 17 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британский профсоюз Unite, который представляет интересы в том числе сотрудников британского подразделения банка HSBC, намерен предпринять все возможные усилия, чтобы защищать сотрудников банка в Британии, заявил профсоюз в среду после сообщений о планах кредитной организации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что HSBC возобновляет свои планы по сокращению порядка 35 тысяч рабочих мест с целью улучшить финансовые показатели группы. Изначально банк объявил о грядущих увольнениях в феврале, однако из-за пандемии COVID-19 эти намерения были отложены.

Профсоюз недоумевает и огорчен, что международная кредитная организация решила возобновить свои планы по сокращению 35 тысяч сотрудников во время пандемии коронавируса. По мнению Unite, HSBC, являясь прибыльным и успешным в Великобритании, именно сейчас должен поддержать свою команду.

"С начала кризиса COVID-19 коллеги из HSBC неустанно работали в качестве ключевых работников, чтобы потребители продолжали получать доступ к финансовым услугам… Настало время, чтобы HSBC поддержал свою рабочую силу, признал эти огромные усилия и увидел, что сила банка заключается в его рабочей силе", — говорится в заявлении профсоюза.