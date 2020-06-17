МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Почти половина заемщиков в России пожаловалась на падение доходов в какой-то период весны за все время эпидемии нового коронавируса, при этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 июня, в нем приняли участие 1539 респондентов от 18 лет и старше из 456 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это пятый подобный опрос с начала апреля.

Так, 51% заемщиков заявил, что за время эпидемии коронавируса, то есть с начала марта, их доходы не снизились, 2% затруднились ответить.

"В целом на падение доходов за все время эпидемии пожаловались 47% заёмщиков. При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого пятнадцатого доходов практически не стало", — также говорится в материалах.

Почти половине заемщиков, доходы которых сократились (21% от всех имеющих кредит), текущего уровня денежных поступлений не хватает на выплаты, и им приходится прибегать к разным способам выхода из ситуации: 8% заемщиков брали деньги в долг у знакомых, 5% расходовали сбережения, 2% открывали новые кредиты, 5% задерживали выплаты, указывают авторы исследования.