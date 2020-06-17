МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бывшие сотрудники кредитного управления банка "БФГ-Кредит" задержаны по подозрению в растрате не менее 12,9 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке "БФГ-Кредит" в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн", — сказала Петренко.

Ранее в розыск объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами Российской Федерации после выявления преступления, отмечает Петренко.

"Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", — добавила Петренко.