МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,4 миллиарда рублей, сообщается на сайте банка.

"Чистая прибыль составила 18,4 млрд руб. в сравнении с 13,5 млрд руб. в 1 квартале 2019 года", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход группы за квартал вырос на 8% и составил 38,5 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа составила 2,6% и уменьшилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Рентабельность капитала снизилась на 3,1 процентного пункта — до 3,2% Рентабельность активов достигла 0,3%, уменьшившись на 0,4 процентного пункта. Активы группы на 31 марта выросли на 11% по сравнению с концом прошлого года и составили около 7,29 триллиона рублей.

Совокупный капитал группы составил 766,6 миллиарда рублей на 31 марта, прирост по сравнению с концом прошлого года составил 1,1%.