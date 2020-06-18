МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России рекомендует в дальнейшем проводить карантин наличных и дезинфекцию банковского оборудования с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе и принимаемых решений по снятию ограничений из-за коронавируса, говорится в письме регулятора за подписью первого зампреда Ольги Скоробогатовой.

В конце марта ЦБ опубликовал письмо, в котором рекомендовал сотрудникам банков на фоне коронавируса инкассировать наличность в защитных масках и перчатках и выдавать эти деньги клиентам не раньше трех-четырех дней после их хранения в кредитной организации, а также регулярно проводить дезинфекцию банкоматов.

"Дальнейшее применение рекомендаций, доведенных информационным письмом Банка России от 23.03.2020 № ИН-04-29/26, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации предлагаем осуществлять с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в данных субъектах Российской Федерации и принятых должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) решений о снятии ограничений, введенных в целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", — сказано в письме.