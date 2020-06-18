МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России в конце июня — начале июля возобновит инспекционные проверки банков, а с 1 июля вновь начнет оценивать их экономическое положение, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.

Регулятор в конце марта приостановил проверки банков и некредитных финансовых организаций и планировал возобновить их после 1 июля текущего года.

"С конца июня — с начала июля мы возобновим проведение инспекционных проверок. Как будет определяться необходимость выхода на проверку? В первую очередь она будет определяться исходя из риск-ориентированного принципа. Все кредитные организации, в которых мы до пандемии наблюдали проблемы, те проверки, которые у нас не завершились, они в первую очередь будут возобновляться, начинаться", — сказала она в ходе съезда Ассоциации российских банков.

Полякова добавила, что также с 1 июля регулятор возобновит оценку экономического положения банков. Она была приостановлена с 1 апреля.

По словам Поляковой, ЦБ РФ при рассмотрении вопроса о продлении послаблений для банков будет учитывать экономическую и эпидемиологическую обстановку.

"Вопрос о пролонгации этих послаблений будет рассматриваться нами комплексно. Мы слышим и понимаем, что банковский сектор волнует этот вопрос, вопрос именно сроков выхода из послаблений", — сказала Полякова.

"Безусловно, когда мы будем оценивать необходимость поэтапного выхода, необходимость продления этого срока, мы будем учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации. Очень хотелось бы верить и надеяться на то, что не будет никакой второй волны, о которой мы, к сожалению, часто сейчас слышим", — добавила она.