МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Объем реструктурированной в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса задолженности в России на сегодняшний день уже достиг около 2,5 триллиона рублей, следует из слов заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой.

"Сейчас мы мониторим объем реструктурированной задолженности. На сегодняшний день он уже достиг уровня около 2,5 триллиона рублей. Это в целом. Здесь, соответственно, и заемщики малого и среднего бизнеса, и заемщики, которые относятся к пострадавшим отраслям, и другие заемщики, по которым предоставлена возможность принятие решения о реструктуризации без ухудшения категории качества", — сказала она в ходе съезда Ассоциации российских банков.