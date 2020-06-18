МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России будет совершенствовать систему страхования вкладов, в том числе с распространением ее на средства более широкого круга юрлиц, заявил глава департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

"Мы будем вести второй этап работы по совершенствованию системы страхования вкладов. В первую очередь, по тому движению, которые было обозначено в нашем консультативном докладе в прошлом году в направлении на распространение на страхование более широкий круг средств, подлежащих защите. Мы говорили тогда, чтобы подумать над темой его распространения на средства юридических лиц", — сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.

"Сейчас, с принятием закона уже распространившего эту защиту на так называемые особые ситуации, которые в том числе частично включают в себя средства юридических лиц, мы будем смотреть в будущее на предмет того, можно ли защитить и более широкий круг кредиторов банков, которые имеют свои средства в кредитных организациях", — добавил Лобанов.