МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Сбербанк приветствует решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к Telegram, запускает свой официальный канал в мессенджере, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Мы приветствуем решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram", — сказал Греф.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.