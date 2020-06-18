МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России собирается исключить возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из проекта указания регулятора.

ЦБ разработал ряд требований к лицам, выступающими инвесторами при оздоровлении банков с участием АСВ.

"С учетом имеющейся практики осуществления мер по предупреждению банкротства проектом исключена возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов. При этом данное требование не будет распространяться на физических лиц, которые уже привлечены в качестве инвесторов", — говорится в пояснительной записке к проекту. Указывается также, что запланированный срок принятия документа "II квартал 2020 года".

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заметил РИА Новости, что практика привлечения в качестве инвестора физлиц является неоднозначной.

Так, в конце 2015 года АСВ заменило инвестора "Рост банка": вместо Бинбанка инвестором стал Микаил Шишханов (племянник Михаила Гуцериева). В пресс-релизе АСВ указывалось, что "Рост банк" будет присоединен к Бинбанку до конца 2025 года, что связано с особенностями формирования финансовых показателей "Рост банка". "В итоге на санацию отправился и сам Бинбанк, участник "московского кольца", а государство получило огромные убытки", — напомнил эксперт.

При этом, по его словам, есть и удачный пример. А именно — выбор в качестве инвестора банка "Уралсиб" Владимира Когана. После его смерти инвестором стала его супруга, указал Осадчий.