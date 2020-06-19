МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках ипотечной программы субсидирования с застройщиками снизит ставку по кредиту на первые два года — максимальная скидка составит 3,5 процентного пункта, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентного пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита", — сказано в сообщении. Добавляется, что на оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учетом других скидок и акций.

Так, при получении кредита на срок до 7 лет скидка будет максимальной — 3,5 п.п., при сроке кредита 7-12 лет — 3,1 п.п., при сроке кредита от 12 до 30 лет — 3 п.п.

Таким образом, льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых, ставка для семей с детьми — от 1,2% годовых, ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,6% годовых.

Отмечается, что минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса "Электронная регистрация" и с учетом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки.