МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-Кредит" Алексея Горлина по делу о хищении почти 13 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", — огласила решение судья Евгения Николаева.

По делу также проходят сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин и Юлия Финкельштейн. Вслед за Горлиным под стражу суд поместил и Дорогинина, а Финкельштейн накануне отправили под домашний арест. У всех срок — до 24 июля.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (хищение денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения). СК вменяет им растрату не менее 12,9 миллиарда рублей. Задержаны они были 17 июня.

Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами РФ, сообщала пресс-секретарь столичного главка СК Светлана Петренко. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения.

Центробанк в июле 2016 года отозвал у "БФГ-Кредита" лицензию. На тот момент регулятор оценивал "дыру" в капитале банка не менее чем в 40 миллиардов рублей. Арбитраж Москвы в сентябре 2016 года признал "БФГ-Кредит" банкротом. Согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в РФ по величине активов.