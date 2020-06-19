МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России 22 июня проведет первый аукцион годового РЕПО с лимитом 400 миллиардов рублей, на месячном предложит 100 миллиардов рублей, сообщает регулятор.

На месячном аукционе минимальная возможная ставка в заявке составит 4,6% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 23 июня, второй части — 22 июля.

На годовом аукционе минимальная возможная ставка в заявке составит 4,75% годовых. Дата исполнения первой части сделок — также 23 июня, второй части — 23 июня 2021 года.