МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России с 22 июня снизит ставку до 2,5% с 3,5% годовых по кредитам банкам на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса и на поддержку и сохранение занятости, говорится в релизе регулятора.

"Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых", — говорится в сообщении.

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов ЦБ в рамках данных механизмов с совокупным лимитом 500 миллиардов рублей.

"При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года", — указывает также регулятор.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.