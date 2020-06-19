МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк "Россия" станет санатором Генбанка после присоединения к тому текущего инвестора, Собинбанка, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

ЦБ утвердил изменения в план оздоровления Генбанка. "Указанные изменения предусматривают реорганизацию банка в форме присоединения к нему текущего инвестора АО "Собинбанк". После завершения реорганизации банка в качестве инвестора будет выступать АО "АБ "Россия", — говорится в сообщении.

ЦБ в 2017 году ввел в этот один из крупнейших крымских банков временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Регулятор отмечал, что у Генбанка накопились проблемы и с финансовым положением, и с качеством управления.