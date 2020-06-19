МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Регулировать или устанавливать административно уровни ставок мы считаем нецелесообразным, здесь должна работать конкуренция между кредитными организациями и определяться это все на основе экономических данных", — сказала Набиуллина.

По ее словам, уже введённое регулирование достаточно. "Регулирование сверхвысоких ставок — мы регулируем ПСК (полную стоимость кредита — ред.), то есть ПСК не должно быть на одну треть выше среднерыночной. И мы все время раскрываем информацию об этих среднерыночных ставках", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что, действительно, не происходит автоматического движения ставок и по кредитам, и по депозитам вслед за ключевой ставкой.

"Это занимает определенное время. И плюс к тому на уровень ставок влияет оценка кредитных рисков. Если мы, я уже говорила, видим по ипотеке снижение ставок, то, например, по потребительским кредитам ставки могут расти в том числе с возросшими кредитными рисками", — заключила Набиуллина.