МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Пандемия нового коронавируса и связанный с ней экономический кризис наиболее заметно скажутся на кредитном страховании жизни, автостраховании и страховании выезжающих за рубеж, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном Банком России.

Как считают в ЦБ, последствия нынешней экономической ситуации для страховой отрасли будут отличаться от того, что происходило, например, в 2014-2015 годах. Страховой рынок успел измениться за это время — в частности, за пять лет в структуре взносов возросла доля выездных турпоездок, а также страхования жизни и здоровья заемщиков, поясняет регулятор.

В итоге ЦБ ожидает более заметного снижения объема страховых взносов по страхованию выезжающих за рубеж и по кредитному страхованию жизни. При этом Банк России отмечает, что динамика страхования жизни будет во многом зависеть от развития долгосрочных страховых программ. Самоизоляция окажет сдерживающий эффект и на объем взносов по автострахованию уже по итогам второго квартала, ожидают в ЦБ. При этом ОСАГО, благодаря своей обязательности, сыграет стабилизирующую роль, считают там.

Пандемия окажет влияние и на добровольное страхование жизни (ДМС), отмечается в обзоре. "Снижение доходов и оптимизация расходов предприятий и населения, а также прекращение деятельности части МСП, которые начали предъявлять спрос на подешевевшие полисы ДМС, будут оказывать негативное влияние на динамику сегмента", — поясняет ЦБ.

При этом стоит учесть, что в основном договоры ДМС перезаключаются в начале года. Более того, сегодня многие стали внимательнее относиться к своему здоровью и хотят получать дистанционные консультации врачей, которые предусмотрены в полисах ДМС. Вдобавок положительное влияние могут оказать новые страховки, включающие в себя риски заражения коронавирусом.

Вместе с этим нынешний экономический шок имеет и позитивные стороны — например, ускорение цифровизации, отмечается в обзоре.