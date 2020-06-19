МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Граждане РФ, а также предприятия малого и среднего бизнеса стали меньше обращаться за "кредитными каникулами": еженедельное количество новых заявок в начале июня было в 3-4 раза меньше, чем в предыдущие месяцы, говорится в материалах ЦБ.

"Спрос на реструктуризацию ссудной задолженности как со стороны граждан, так и субъектов МСП постепенно снижается. Еженедельное количество новых заявлений на реструктуризацию в начале июня было в 3–4 раза меньше, чем в среднем в апреле и мае", — сказано в сообщении.

Отмечается, что банки уже реструктурировали кредиты на общую сумму 2,8 триллиона рублей, из которых 1,7 триллиона рублей приходятся на кредиты крупным компаниям, 0,6 триллиона рублей — на кредиты субъектам МСП и 0,5 триллиона рублей — на кредиты физическим лицам.

Существенного ухудшения кредитного качества, в том числе благодаря реструктуризации, пока нет, указывает регулятор. Так, доля проблемных и безнадежных кредитов юрлицам с начала года немного уменьшилась — на 0,1 процентного пункта и на 1 мая стала составлять 10,9%. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по необеспеченным потребительским кредитам на 1 мая увеличилась до 8,2% с 7,5% на начало года, по ипотечным кредитам — до 1,4% с 1,3%.