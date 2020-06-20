МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Изменение ключевой процентной ставки Банка России нужно сделать инструментом поддержки всей экономики, а не только банковского сектора, за снижением этой ставки должно следовать и снижение стоимости кредитов для предприятий и населения, "но пока этот механизм не работает", считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Банк России накануне снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, впервые за пять лет, — до 4,5% годовых, обновив также ее исторический минимум.

"В принципиальном плане мы всегда выступали за снижение ключевой ставки, однако эта мера не должна превращаться в самоцель. Иначе это просто один из способов поддержки коммерческих банков. Для них снижение ставки означает удешевление ресурсов, в результате кредиты должны стать более доступны для населения и экономики. Но пока этот механизм не работает", – цитирует слова Миронова его пресс-служба.

Лидер "Справедливой России" отметил, что в первой декаде июня, по данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 5,01%.

"После снижения ключевой ставки банки могут еще более снизить процент по вкладам, и не факт, что при этом подешевеют кредиты. Мы видим, что в непростое время банки демонстрируют примеры социальной безответственности. Люди остались без средств к существованию, а им придумывают все новые комиссии за пользование банковскими услугами", — отметил Миронов.

Он в связи с этим подчеркнул, что если государство оказывает поддержку банкам, оно должно обязать их улучшить условия для населения и предприятий.