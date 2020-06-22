МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россия добилась отклонения всех требований бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) экс-сенатора Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 миллиарда долларов, сообщает Минюст РФ.

"Двадцать второго июня стало известно, что, рассмотрев доводы Российской Федерации, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований Пугачева", — говорится в сообщении. Минюст уточнил, что решение было принято в Париже.

По информации ведомства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений, утверждая, что его права, как французского инвестора, были нарушены. Заявленный размер его требований без учета процентов превышал 14,5 миллиардов долларов.

"Российская Федерация, представляемая Минюстом России, оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению", — говорится в сообщении.

Оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, состав арбитража согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования. Пугачев также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном 5,8 миллиона долларов США, отмечают в Минюсте.

"Доводы, приведенные в арбитражном решении по делу Пугачева, подтверждают соответствие международному праву позиции Российской Федерации и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе, в "крымских арбитражах" и процессах по искам бывших акционеров "ЮКОСа"), — отмечается в сообщении.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.