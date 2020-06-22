МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Банк России хочет смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов через снижение коэффициентов риска, что позволит банкам высвободить около 300 миллиардов рублей капитала по действующим ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие изменения содержатся в проекте указания ЦБ, доработанного с учетом предложений и замечаний, полученных от участников рынка в ходе публичного обсуждения в июне текущего года.

"Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III". Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что предложенное ЦБ изменение расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

При этом новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20% до 100%.