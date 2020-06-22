МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Законодательное регулирование комиссий за банковские переводы не всегда несет однозначную выгоду для конечного потребителя, поэтому Банк России может пойти по альтернативному пути, принимая нетарифные меры по развитию конкуренции в этой сфере, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

В середине июня стало известно, что Сбербанк с начала месяца ввел комиссии в 1% для всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов. Во-первых, Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей, в рамках которой россияне могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между банками-участниками системы. Во-вторых, с 14 июня в России был отменен "банковский роуминг" и был введен запрет на взимание комиссий за межрегиональные переводы внутри одного банка.

После этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что создание банками барьеров для беспрепятственных денежных переводов недопустимо и пообещала мониторить ситуацию по комиссиям. В ближайшее время ЦБ планирует запросить у Госдумы право регулировать предельные размеры комиссий и лимитов операций на случай злоупотреблений со стороны участников рынка.

"Реакция Банка России вполне предсказуема, как было предсказуемо введение Сбербанком новых комиссий за переводы. В этом состоит ловушка тарифного регулирования: нельзя ограничить только один тариф, рано или поздно придется регулировать и другие. Так что нерыночное ценообразование – это тупиковый путь. То же самое мы наблюдаем в ограничении эквайринговых комиссий", — сказал Достов.

По мнению эксперта, суть проблемы состоит в том, что результаты регулирования оказались прямо противоположны заявленным целям. Изначально предполагалось, что отмена "банковского роуминга" пойдет на пользу потребителям. А оказалось, что в итоге они могут начать платить даже больше, чем раньше.

"Поскольку Банк России ранее призывал внимательно взвешивать последствия тарифного регулирования, есть вероятность, что регулятор все-таки откажется от дальнейшей политики тотального регулирования и будет более активно использовать альтернативные меры, направленные на развитие конкуренции, демонополизацию и прочие нетарифные подходы", — заключил он.

В свою очередь управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков напомнил, что введение Сбербанком комиссий за переводы через банкомат сильнее всего затронет малоимущих граждан.

"Изменения, которые внёс Сбербанк в тарифы, больнее всего отразятся на наименее обеспеченной части населения, которые не имеют возможности пользоваться онлайн-приложением, поскольку не имеют современного смартфона или подключённого к интернету компьютера. Кроме того, это не вполне согласуется с общим стремлением ЦБ к увеличению безналичных переводов денег за счет снижения их стоимости для широкого круга пользователей", — считает эксперт.