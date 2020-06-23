МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банки РФ с начала пандемии реструктурировали кредитов более чем на 3 триллиона рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Сейчас банки реструктурировали кредитов более чем на 3 триллиона рублей — это большая сумма для экономики в целом. Если говорить о малом бизнесе из пострадавших секторов, то реструктирировано более трети всего портфеля", — сказала она.

Для того, чтобы обеспечить масштабные реструктуризации для заемщиков, ЦБ принял решение о вводе регуляторных послаблений, напомнила Набиуллина. Сейчас регуляторные послабления фактически охватывают 85% кредитного портфеля.

"Но возможности банков по абсорбированию убытков экономики не безграничны, и, конечно, не нужно пытаться за счет банков решить все проблемы. Важно помнить, что если у банков возникают серьезные проблемы, то в итоге это оборачивается очень большими затратами государства в случае санаций или еще большими потерями предприятий и граждан, размещавших в банке свои средства", — вместе с тем подчеркнула она.