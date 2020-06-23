МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Объем мошеннических операций со средствами на счетах в банках за январь-май составил 1,6 миллиарда рублей, что ниже результатов прошлого года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, вступая в Госдуме.

Она напомнила, что в 2019 году объем всех операций, которые были совершены без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа — то, что ЦБ относит к кибермошенничеству, — составил 6,4 миллиарда рублей, а количество таких операций — 576 тысяч.

"Сейчас мы имеем данные за первые пять месяцев этого года, сумма – 1,6 миллиарда (рублей), количество — 165 тысяч. Если сравнить с прошлым годом, мы видим, что объемы и количество уменьшаются и уменьшились", — сказала глава регулятора.

"Средняя операция, которая совершается без согласия клиента-гражданина составляет около 10 тысяч рублей, если клиент – юридическое лицо, тоже есть такие операции без согласия клиентов, – 152 тысячи", — добавила она.