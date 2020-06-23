МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России намерен расширить проект по снятию наличных на кассах магазинов, разрешив россиянам совершать переводы и платежи, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в конце мая сообщил, что регулятор прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе торговых точек.

"За год в сельской местности базовые финансовые услуги в почтовых отделениях сейчас есть уже в 26 тысяч населенных пунктов (за год рост 35%), а проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4200 точек (начинали мы всего со ста точек в начале 2019 года). Мы планируем этот проект расширять и на другие операции: на пополнение карт, переводы, платежи", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российский банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.