МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Переход к плавающему курсу рубля привел к тому, что россияне и бизнес стали спокойнее относиться к негативным событиям на мировом финансовом рынке: они понимают, что курс определяется под воздействием рыночных факторов и не стоит пытаться поймать спекулятивный доход, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы перешли к плавающему курсу, переход был болезненным, но, тем не менее, мы сейчас видим позитивные последствия этого перехода. Когда случаются негативные события на внешних финансовых рынках, у нас люди более или менее спокойно относятся", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы не видим таких набегов и попыток поменять рубли на доллары и обратно, потому что и люди, и бизнес понимают: курс плавающий, определяется не административно, а под воздействием рыночных факторов, может ходить и вверх, и вниз, и не надо пытаться поймать спекулятивный доход, потому что можно получить большие потери", — заметила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что режим плавающего курса одновременно с находящейся под контролем инфляцией помогает стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что преимущество плавающего курса рубля заключается в том, что он балансирует интересы всех участников экономики и отражает текущую ситуацию на рынке.

Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.