МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в КоАП, согласно которым саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка смогут оплатить административный штраф за некоторые нарушения с 50%-ной скидкой, если он погашен в течение 20 дней, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действующее законодательство предусматривает ответственность за нарушение саморегулируемой организацией обязанности раскрывать информацию, подлежащую обязательному размещению. Соответствующие обязанности установлены федеральным законом о СРО, однако административная ответственность за невыполнение таких обязанностей для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не была предусмотрена. Закон устраняет этот пробел.

Также закон вводит ответственность за нарушение обязанностей раскрывать информацию, в том числе за неразмещение необходимых сведений в интернете, за размещение этих сведений с нарушением сроков или требований, предъявляемых к защите информации, а также за непредставление Банку России информации об изменении адреса официального сайта и за неправомерный отказ в приёме в члены саморегулируемой организации.

Кроме того, по действующему законодательству штраф должен в полном размере быть погашен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении санкции в силу. Теперь же СРО смогут оплачивать штрафы в размере половины суммы в случае их погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.

Сегодня со скидкой можно погасить пока только ряд штрафов, связанных с нарушением ПДД.