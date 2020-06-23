МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. За два месяца с начала карантина ВЭБ.РФ инвестировал в российскую экономику 378,4 млрд рублей. Эти средства позволили продолжить реализацию приоритетных проектов в промышленности, в том числе фармацевтике, газохимии, инфраструктуре, утилизации ТКО и цифровой экономике, говорится в пресс-релизе корпорации.

"ВЭБ.РФ за время введённых ограничений не приостановил финансирование ни по одному проекту. Продолжилась и работа "Фабрики проектного финансирования". В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ обеспечил приток инвестиций в экономику, выполнив свои обязательства перед партнёрами и клиентами… Для нас как организации развития важно помочь предприятиям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса и быстрее перейти к этапу восстановления и развития", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Среди проектов, которые ВЭБ.РФ профинансировал в период карантина — строительство четырех заводов по энергетической утилизации ТКО (Энергия из отходов) в рамках создания комплексной системы обращения отходов в Московской области. ВЭБ.РФ за отчетный период предоставил 11 млрд рублей.

Более 6,4 млрд рублей предоставлено на финансирование проекта по приобретению и предоставлению в лизинг современных поездов "Москва" (производитель "Трансмашхолдинг") для московского метрополитена.

Первый такой поезд вышел на линию чуть более трех лет назад, в апреле 2017 года, с тех пор началась планомерная замена старых поездов на современные.

Кроме того, во время карантина открыто финансирование на 2 млрд рублей проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода. ВЭБ.РФ совместно с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов подписал соглашения о финансировании проекта. Участие корпорации сыграло важную роль при формировании предложений от участников синдиката: иностранных и российских финансовых институтов, указано в пресс-релизе.