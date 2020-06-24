МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Граждане страны за май нарастили свои валютные вклады в банках на 0,8%, до 89 миллиардов долларов, следует из статистики Банка России.

При этом в рублевом выражении вклады в иностранной валюте на фоне укрепления курса рубля сократились в прошлом месяце на 3,3% и стали составлять 6,3 триллиона рублей.

В свою очередь, открытые в рублях вклады в мае немного сократились — на 0,4%, или на 92,1 миллиарда, до 24,89 триллиона рублей.

И, как ЦБ сообщал ранее, объем всех вкладов граждан в мае уменьшился в совокупности на 0,1% и на 1 июня стал составлять 31,18 триллиона рублей.

Валютные вклады граждан снижались с начала года: в январе они похудели на 0,4 миллиарда долларов, в феврале — на 1,8 миллиарда. В марте россияне сняли в совокупности уже 5 миллиардов долларов с валютных вкладов, в апреле темп их таяния существенно замедлился — до 1,1 миллиарда.