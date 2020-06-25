МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9% с 12,9%, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

Снижение ставок распространяется на три кредитных продукта банка: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Отмечается, что соответствующие изменения вступили в силу с 18 июня.

Банк также отмечает, что на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка. Размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

"Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период", — отметил директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков, слова которого приводятся в сообщении.