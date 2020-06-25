МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сроки повышения минимального размера уставного капитала страховщиков могут быть сдвинуты, по предварительным данным, на 2 года из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Именно он ранее выступил с такой инициативой. Она была рассмотрена на заседании экспертного совета по законодательству о страховании при комитете Государственной думы по финансовому рынку на прошлой неделе.

"Вопрос о продлении сроков увеличения уставных капиталов рассматривают Минфин и Банк России. Предварительно, по предложению ВСС, речь шла о переносе сроков на два года", — сообщили в пресс-службе союза.

Как сообщила в ходе заседания вице-президент ВСС Элла Платонова, вопрос увеличения уставного капитала сегодня затрагивает более 50 страховщиков — это около трети участников рынка.

Первый из трех этапов повышения уставных капиталов уже стартовал — к 1 января 2020 года страховщики обязаны были довести их до уровня, оговоренного соответствующим законом. Так, страховщики ОМС должны были повысить свой уставной капитал до 120 миллионов рублей, страховые организации, не занимающиеся страхованием жизни, — до 180 миллионов рублей, а страховщики жизни — до 310 миллионов.

Предполагалось, что следующие два этапа повышения должны произойти к началу 2021 года и 2022 года: у страховщиков "нежизни" — до 240 и до 300 миллионов рублей соответственно, а у страховщиков жизни — до 380 и 450 миллионов рублей соответственно.