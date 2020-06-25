МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банк России разрабатывает предложения по снижению регуляторной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, сказал директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Кирилл Пронин.

ЦБ РФ из-за ситуации с коронавирусом ввел ряд послаблений для участников рынка ценных бумаг, в том числе временно приостановил контактные проверки, снизил количество запросов и предписаний и увеличил сроки их выполнения, увеличил сроки предоставления информации и устранения нарушений, ввел упрощенный режим предоставления отчетности.

"Тот опыт, который мы получили в рамках регуляторных послаблений, помогает нам чуть быстрее начать двигаться в сторону оптимизации регуляторной нагрузки. Немного раньше, чем ситуация с пандемией начала развиваться в начале года, мы уже начали работу по разработке предложений по оптимизации регуляторной нагрузки", — сказал он в рамках выступления на онлайн-конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

По его словам, ЦБ рассматривает возможность оптимизировать отчетность, которая в некоторых случаях имеет дублирующие сведения, например, для управляющих компаний, которые одновременно совмещают деятельность по управлению ПИФами и деятельность по индивидуальному доверительному управлению. "Мы полагаем, что есть что оптимизировать и сократить избыточные позиции, сведения, показатели в отчетности", — отметил он.

Также Банк России рассматривает возможность изменить в меньшую сторону регулярность отчетности по портфелям и пересмотреть подходы к отчетности по стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. Рассматривает регулятор и возможность отмены направления в ЦБ уведомлений управляющими компаниями о тех нарушениях, которые выявляет спецдепозитарий, поскольку спецдепы также направляют в ЦБ соответствующие уведомления.

"Мне кажется, мы внутри Банка России уже в финальной стадии разработки находимся этих предложений. После того, как внутренние обсуждения будут завершены, мы, безусловно, ознакомим представителей рынка, саморегулируемых организаций", — сказал он.

Часть тех мер, которые ЦБ планирует предпринимать, были предложены в том числе в рамках регуляторной гильотины. "Здесь, конечно, предложения рынка тоже будут услышаны. Но и значительная часть будет предложена нами. Я уверен, что это, безусловно, будет способствовать снижению нагрузки на управляющих, на профессиональных участников рынка ценных бумаг", — сказал Пронин.