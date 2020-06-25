МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские водители из регионов, в которых уже отменили карантинные меры, должны предоставить своему страховщику ОСАГО диагностическую карту в течение месяца со дня отмены, иначе они могут столкнуться с регрессным требованием, рассказали РИА Новости эксперты из двух страховых компаний.

Как напомнил директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахования" Денис Макаров, во время пандемии была принята поправка в закон об ОСАГО, позволившая приобретать полис без предоставления диагностической карты или свидетельства о прохождении технического осмотра. Это было нужно, чтобы люди могли продолжать пользоваться автомобилями даже в условиях самоизоляции, когда пункты ТО были закрыты.

Согласно закону, такое право предоставляется водителям с 1 марта по 30 сентября. Как отмечает, в свою очередь, директор департамента продаж компании "Ингосстрах" Денис Морозов, карта должна быть предоставлена страховщику в течение месяца со снятия ограничений, но не позднее 30 октября 2020 года.

Страховщики пояснили: это значит, что если в регионе проживания водителя ограничения уже сняты, то он должен в течение одного месяца со дня их отмены предоставить документы о ТО в свою страховую компанию. Иначе страховщик, выплативший ущерб по ДТП, может потребовать у виновника его возместить.

"Если в течении этого месяца страхователь не предоставит необходимые документы, то при наступления страхового случая по истечении этого месяца страховщик, который выплатил страховое возмещение потерпевшему по такому договору, вправе требовать всю сумму страхового возмещения с лица, непосредственно причинившего вред", — сказал агентству Макаров.

Как добавил Морозов, согласно закону, полисы ОСАГО будут реализовываться без диагностической карты до 30 сентября. При этом регрессное требование будет предъявляться только недобросовестным автовладельцам, которые могли, но не предоставили диагностическую карту и стали виновниками ДТП.

"То, что действует сейчас, это не мораторий на техосмотр, который был 10 лет назад, а только его отсрочка для ряда случаев. Если есть возможность его пройти – то надо проходить и предоставлять при заключении договора", — объяснил Морозов.