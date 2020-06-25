МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сбербанк запустил автопереводы на кредитные и дебетовые карты сторонних банков, комиссия за такую операцию составит 1,5% от суммы перевода, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции", — сказано в сообщении.

Отмечается, что клиент может самостоятельно задать периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит — 150 тысяч рублей. Комиссия составит 1,5% от суммы перевода, минимальный ее уровень — 30 рублей.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанка. За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод, указали в банке.