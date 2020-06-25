МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 14 дней в четверг составил 235 миллиардов рублей при лимите в 300 миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства.

Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 235 миллиардов рублей. В аукционе приняли участие два банка, их заявки были удовлетворены. Дата внесения средств — 26 июня, возврата — 10 июля.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.